Предпринимателю Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тыс. долларов, сообщил адвокат Алексей Аверьянов.

Бойко-Великого обвиняют в хищении в 2014 году средств со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина, пишет Forbes.

Бойко-Великий вину не признает, считает «дело заказным» и видит в обвинении «давление за гражданскую и патриотическую позицию», передает ТАСС.

Как заявил адвокат, Бойко-Великий и Шеин заключили договор займа, погашение которого заверено нотариально, уголовное дело к компаниям Бойко-Великого отношения не имеет.