СК раскрыл подробности дела в отношении Бойко-Великого

По факту хищения денежных средств банка «Кредитный Экспресс» возбуждено уголовное дело, где главным подозреваемым является предприниматель Василий Бойко-Великий, сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также четверо сотрудников банка похитили свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов США, говорится на сайте СК.

Отмечается, что фигуранты дела составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов с депозитных счетов.

В настоящее время зафиксирован 31 случай хищения средств, однако процесс выявления подобных эпизодов еще не завершен.

По факту растраты вверенных денежных средств задержаны семеро человек. Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения их под стражу.

Бойко-Великого задержали днем в среду. Ему предъявлено обвинение в хищении 500 тыс. долларов.

Он является основателем группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», президентом Русского культурно-просветительного фонда им. святого Василия Великого, председателем оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь».