В США рассказали, почему НАТО следует опасаться С-400

США и их союзникам по Североатлантическому альянсу следует опасаться зенитных ракетных комплексов С-400, которые могут разместить на территории Турции, из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.

Издание отмечает целый ряд преимуществ С-400, передает РИА «Новости».

Во-первых, прибыль от продажи ЗРК: среди уже существующих и потенциальных покупателей числятся Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Это способствует диверсификации экономики и создает базу для модернизации российского вооружения.

Во-вторых, престиж и мировой статус России как разработчика продвинутых систем вооружения.

В-третьих, установление и развитие связей со странами-покупателями С-400, поскольку, помимо приобретения ЗРК, следует обучить военнослужащих работе с ним и проводить техническое обслуживание.

Кроме того, ЗРК может использоваться в «гибридной войне». Так, еще не завершенная продажа С-400 Турции, которая входит в НАТО, уже привела к расколу в альянсе. В случае, если сделка будет полностью завершена, Москва одержит значительную победу, разместив системы отечественного производства с мощными РЛС на территории НАТО.

Напомним, США до последнего надеются убедить Турция отказаться от С-400. Вашингтон даже готов обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса. В случае, если Анкара не передумает, Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Турции. Анкара уже заявила, что у нее есть ответные шаги на случай «негативных мер» со стороны США.

В июне Пентагон также поставил Турции ультиматум, пригрозив свернуть сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 завершенным делом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

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