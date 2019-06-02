В Венеции круизный лайнер протаранил прогулочное судно со 130 людьми на борту

В воскресенье утром в Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого было около 130 человек; инцидент попал на видео.

Экипаж круизного лайнера, двигавшегося по каналу, не справился с управлением. В итоге судно снесло в сторону берега, где и произошло столкновение с прогулочным кораблем. В момент ЧП, как сообщается, лайнер сопровождался буксирами, которые не смогли вмешаться в происходящее, сообщают «Вести».

Несколько человек были сброшены в воду, пострадали четыре человека.