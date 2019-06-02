Сенатор в Германии потребовал разрешить есть продукты из мусорных баков

Следует отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных контейнеров, сейчас в Германии это считается кражей, заявил сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен из партии «зеленых».

Свое предложение он собирается выдвинуть на конференции министров юстиции федеральных земель Германии, передает Deutsche Welle.

Штеффен хочет, чтобы просроченные продукты можно было забирать из мусорных контейнеров при супермаркетах и это не считалось бы кражей. По его мнению, следует перестать считать выброшенные продукты собственностью прежнего владельца.

Как альтернативное решение предлагается взять пример с Франции и запретить супермаркетам отправлять продукты питания в мусор. Вместо этого продукты должны будут отдавать гуманитарным организациям, помогающим бездомным и социально незащищенным людям.