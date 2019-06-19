Кучма назвал условия снятия блокады с Донбасса

Киев может рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только при условии возвращения контроля над активами в этом регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений», – приводит его слова пресс-секретарь Дарья Олифер в своем Facebook.

Она также сообщила, что подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к «хлебному перемирию».

В начале июня на Минских переговорах обсуждалось снятие с Донбасса экономической блокады, причем изначально появились сообщения, что с инициативой выступил Кучма, однако эти сведения не подтвердились.

На Украине резко отреагировали на сообщения о возможном снятии блокады.

Полная блокада Донбасса была начата в марте 2017 года. При этом на Украине допускают ее снятие в ближайшие годы – такой сценарий, в частности, заложен в стратегию Украинской железной дороги.