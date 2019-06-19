Эксперт: проведенная Бегловым оптимизация городских расходов привела к снижению тарифов

«Находя оптимальное решение, которое снизило общий совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ города на 1,5 млрд рублей, Александр Беглов сохранил инвестиционные программы ресурсников», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель набсовета Межрегионального объединения работодателей поставщиков энергии (РАПЭ) Марат Баширов, комментируя снижение темпов роста тарифов ЖКУ в Петербурге.

«В вопросе тарифного регулирования услуг ЖКХ и поставки энергоресурсов региональные власти всегда должны искать баланс между надежной и бесперебойной работой систем жизнеобеспечения и социальным самочувствием горожан. Как известно, многие губернаторы, выбирают упрощенный путь, вступают в конфликт с ресурсниками и попросту режут статьи расходов без оглядки на последствия. Результат всегда плачевный – энергокомпании обращаются в ФАС или суд и возвращают утраченные доходы», – отметил Баширов.

По его словам, правительство Санкт-Петербурга демонстрирует «совсем иной подход».

«1 июля, когда по всей стране будут расти цены на ресурсы и услуги ЖКХ, в Северной столице рост ставки на водоснабжение составит 3,6% для населения и на 4% для прочих организаций вместо планируемых 7%, тариф на теплоснабжение упадет на 1%, а тариф на электроэнергию составит всего 0,9%», – рассказал он.

По его словам, это стало возможным после того, как руководитель города Александр Беглов провел ревизию хозяйственной деятельности предприятий в сфере городского хозяйства, исключив неэффективные расходы из тарифного решения.

«Например, ГУП «Водоканал», как крупный покупатель электрической энергии отказался от покупки ее через посредника – независимую энергосбытовую компанию ООО «Развитие и Инвестиции». Решение в части теплоснабжения тоже выглядит верным: город взял на себя расходы по выплате займа ЗАО «Тепломагистраль» и процентам по ним. Плюс к этому в рамках плана президента Владимира Путина по поддержке социально незащищенных граждан принято решение о снижении льготного тарифа на тепловую энергию для этой категории. И таких экономических решений много. Но все они приняты в результате совместного аудита с ресурсниками», – сказал Баширов.

Он обратил внимание, что, находя оптимальное решение, которое снизило общий совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ города на 1,5 млрд рублей, «Александр Беглов сохранил инвестиционные программы ресурсников».

«Это очень важно с учетом того, что изношенность инфраструктуры ЖКХ в городе большая и необходимо в ближайшие годы провести её реконструкцию. Такие программы дадут еще больший эффект в тарифных решениях, но уже через программы энергоэффективности, через снижение потерь и, в конечном итоге, через снижение затрат на ремонты», – сказал эксперт.

Он указал, что это еще предстоит сделать при тесной и конструктивной работе с ресурсниками.

«А пока примерно у 55% населения с 1 июля вместо запланированного роста в 4,3% (в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома) общий платеж каждой питерской или, если угодно, ленинградской семьи вырастет в среднем на 0,38%», – заметил он.

Ранее Regnum сообщил, что в Петербурге с 1 июля впервые снизятся темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил журналистам 19 июня глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Тарифы на электричество удалось снизить до минимального предела, то есть на 10 копеек. В среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля.

«Принято такое решение впервые в истории Петербурга, даже в истории России. Никогда таких минимальных темпов роста тарифов не было. Фактически остановлен рост платы за коммунальные услуги. Надеемся, что это у нас первая оптимизация расходов регулируемых организаций, и в дальнейшем мы продолжим тренд снижения платы граждан за коммунальные услуги», — сказал глава комитета по тарифам.