Подтягивающийся на одной лапе кот впечатлил пользователей Сети

Геймер Энтони Уилер опубликовал видео со своим котом, который подтягивается на дверном косяке. Кот-трюкач впечатлил пользователей соцсетей.

«Мой кот – настоящая боевая единица», – написал Уилер в Twitter, опубликовав видео с подтягивающимся на дверном косяке котом.

Ролик начинается с того, что кот висит на дверном косяке, а затем зависает на одной лапе и делает грациозный прыжок на полку.

My cat is a UNIT pic.twitter.com/Kb5wUiwJW4 — Anthony Wheeler (@NAMELESS) 11 июня 2019 г.

Подписчиков Уилера впечатлил кот-гимнаст. Ролик набрал больше 400 тыс. лайков.

«Бро, у твоего кота серьезный талант», – написал один из них.

«Тренируется к следующему бою», – добавил второй.

Ранее пушистый белый кот озадачил пользователей соцсетей тем, что начал «качать пресс» на автомобильной парковке в Китае.