Качающий пресс кот покорил соцсети

Пушистый белый кот озадачил пользователей соцсетей тем, что начал «качать пресс» на автомобильной парковке в Китае.

На видео можно заметить, что кот расположился под стоящим на парковке автомобилем, и, положив задние ламы на машину, «качает пресс». При этом кот «делает упражнения» в несколько подходов, периодически останавливаясь для отдыха.

Через некоторое время пушистого спортсмена спугнули проходившие мимо люди, пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей, комментируя ролик, поддерживают кота, поскольку «спортом нужно заниматься каждый день» и «не может быть оправданий для лени».