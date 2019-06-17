Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»

Из спецслужб Бельгии уволили офицера-резервиста, подозревавшегося в контактах с неназванным «российским олигархом», пишет газета La Libre.

По информации издания, со службы уволили офицера-резервиста, сотрудничавшего с 2004 года с одним из ее подразделений на неполной ставке, в течение «нескольких недель в году». По некоторым данным, у офицера был «доступ к документам с грифом «секретно», промежуточному уровню между классическим «конфиденциальным» и «сверхсекретным». Это открывало доступ «к именам других резервистов службы и внутренней армейской сети», передает РИА «Новости».

Сотрудника взяли на службу за его опыт работы «в сфере импорта-экспорта», в том числе за торговлю «с регионом бывшего СССР». Подозрения другой структуры, контрразведки, офицер вызвал из-за связей с неким «олигархом». «Окружение, которое он посещал, в котором был и российский олигарх, не преминуло привлечь внимание службы госбезопасности, которое проводило расследование с 2012 года», – пишет газета.

По итогам двойного расследования в обеих службах офицер был уволен, хотя, кроме подозрений, доказательств его вины предоставлено не было. Сам офицер обвинения отвергал, заявляя, что ему «не дали возможности объясниться относительно его деловых связей».

Отмечается, что увольнение произошло еще в 2015 году, но известно о нем стало только сейчас.

Это не первый «шпионский» скандал в ЕС за последнее время. В конце прошлого года 70-летнего австрийского полковника в отставке заподозрили в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. Позже сообщалось, что в Австрии выявили еще одного «русского шпиона».

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