По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на ОИ
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Национальный олимпийский комитет (НОК) и министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами во время ОИ в Париже.
Соответствующий документ опубликован на сайте НОК.
В рекомендациях украинцам предписывают воздерживаться от прямых контактов с представителями Белоруссии и России, находиться на максимально возможном расстоянии во время церемоний награждения, не участвовать в совместных мероприятиях и докладывать руководству о попытках провокаций со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса, передает ТАСС.
Ранее глава МОК Томас Бах в беседе Вованом и Лексусом, представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.