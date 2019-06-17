Токаев посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, будучи китаистом по образованию, призвал США найти компромисс в торговой войне с Китаем и не ставить Пекин в безвыходное положение.

«Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск», – заявил президент Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.

В то же время он предположил, что Китай и США «рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения». «Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа, думаю, что такого рода компромисс будет достигнут», – добавил Токаев.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет Токаев, будучи китаистом по образованию, дал бы президенту США Дональду Трампу, он порекомендовал не ставить Китай в безвыходное положение. «Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение», – сказал Токаев.

В начале июня председатель КНР Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом и выразил уверенность, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем.

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае президент США Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин также ввел масштабные пошлины на американские товары. Газета ВЗГЛЯД сообщала, чем экономическое противостояние США и Китая выгодно России.

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