В Зеленом зале ВДНХ прошел концерт в честь семилетия фонда «Я есть!»

Концерт в честь семилетия благотворительного фонда «Я есть!» прошел в воскресенье, 16 июня, в Зеленом театре на ВДНХ, сообщила соучредитель БФ, актриса Ксения Алферова.

«На традиционном благотворительном концерте выступило много известных, топовых исполнителей, которые делают это совершенно бесплатно. Концерт организован на высоком уровне, у нас особенная атмосфера, потому что в зале очень много людей, детей с разными чудесными особенностями. Я знаю точно, что есть люди, которые ходят каждый год на концерт, они говорят, что заряжаются на год вперед чем-то радостным и веселым. У нас есть такой слоган: «мы учимся жить вместе, и у нас получается», поэтому те люди, которые пришли на концерт, точно этому научатся», – приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

В этом году перед гостями благотворительного концерта выступали Полина Гагарина, группа Pizza, Николай Фоменко, группа «Мураками» и другие известные исполнители вместе с детьми с особенностями развития.

Алферова добавила, что за семь лет работы фонд провел уже более 1,5 тыс. мероприятий – концерты, семинары, выезды на природу, походы в театр, уличные праздники, фотовыставки, посадки леса, многочисленные мастер-классы и другое. Сейчас фонд ведет работу по реформированию системы жизнеустройства детей и взрослых с ментальными особенностями развития, оказывает содействие в трудоустройстве, обучении и организации досуга людей.

«Сейчас мы сосредоточены на взрослых людях старше 17 лет, потому что сложно с принятием у нас в обществе таких уже взрослых людей. Когда речь заходит о полноценной взрослой жизни, то это беда, потому что не готовы мы, к сожалению, чтобы эти люди жили среди нас, работали, а они очень хотят этого и могут, поэтому основная задача – повысить уровень жизни этих людей, максимально интегрировать их, чтобы они работали, были полноценными членами общества», – добавила соучредитель фонда.

Благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» основан в 2012 году актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Благотворительный фонд помогает детям с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими особенностями почувствовать себя своими в любом обществе. Проекты фонда объединяют обычных и особенных детей, взрослых. Фонд совместно с правительством Москвы проводит крупные городские праздники, объединяя по несколько тысяч людей – на программах «Удивительный лес», «Пасхальный дар», «Удивительная эстафета», праздник «Каждый особенный» и других.