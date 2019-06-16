СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева во время тренировки в Крыму, сообщили в ГСУ СК по Крыму.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Крым по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена из города Мурманска в горной местности в районе города Алушты проводится доследственная проверка», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в субботу в первой половине дня биатлонист вместе с другими спортсменами Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта под руководством тренера тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта. По возвращению спортсменов в пансионат «Рыбачий» было обнаружено, что Хасанкаев пропал.

«На первоначальном этапе проверки следователями проведен осмотр комнаты пансионата, где проживал несовершеннолетний. Осмотрен маршрут, по которому передвигались спортсмены. Опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата, выполнены иные неотложные проверочные мероприятия», – сообщается на сайте.

Тело спортсмена было найдено утром 16 июня при прочесывании местности, прилегающей к маршруту передвижения спортсменов, в стороне от маршрута пробежки. Телесных повреждений не обнаружено. Назначена медицинская судебная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Рыбачье в Алуште погиб 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев. Он не вернулся с пробежки в субботу и был найден мертвым.