В Крыму погиб российский биатлонист

В районе поселка Рыбачье в Алуште погиб 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев. Он не вернулся с пробежки в субботу и был найден мертвым.

Группа спортсменов из Мурманской области проводила в Крыму тренировочный сбор. Утром они отправились на пробежку, после которой на базу отдыха не вернулся один человек – им оказался Хасанкаев. Он сошел с туристической тропы. При себе у него были только лыжные палки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Около 16.30 в субботу вызов о происшествии поступил в службу спасения, начались поиски в горно-лесной зоне и в акватории вблизи поселка.

«Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», – передает РИА «Новости» слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

Официально причина смерти спортсмена не установлена, предполагается, что у него остановилось сердце.

Хасанкаев – уроженец Мурманска, чемпион России среди юношей 2000-2001 годов рождения в спринте. Входил в молодежную сборную России, участвовал в Чемпионате Европы 2019 года для спортсменов до 19 лет. В рейтинге СБР по своему возрасту занимал третье место.