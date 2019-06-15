Медведчук не согласился с Путиным в оценке Зеленского

Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не полностью поддерживает мнение российского лидера Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском.

Медведчук подчеркнул, что Путин с уважением относится к Зеленскому, «как минимум потому, что за» Зеленского «проголосовали 73% украинцев», переадет NewsOne.

При этом Медведчук не согласился со словами Путина о том, что «опыт – дело наживное». Медведчук заявил, что не хотел бы стать «объектом эксперимента» из-за неопытного президента Украины, передает РИА «Новости».

Глава политсовета «Оппозиционной платформы» посетовал на то, что риторика Зеленского начинает походить на позицию бывшего президента Украины Петра Порошенко. Медведчук отметил, что некоторые видят в Зеленском персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, некоторые – олигарха Игоря Коломойского, некоторые – Порошенко.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Медведчук отметил, что в пресс-службе главы украинского государства возмутились его визитом в Россию, а ГПУ и СБУ взяли «под козырек».

Напомним, Медведчук заявил газете ВЗГЛЯД, что не видит смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией.

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