СК объяснил убийство отца сестрами Хачатурян

Следствие по делу об убийстве Михаила Хачатуряна тремя своими дочерями собирается дать правовую оценку действиям погибшего, который регулярно причинял девушкам психические и физические страдания, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках расследования приняли все меры для того, чтобы установить смягчающие обстоятельства. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что лишь младшая несовершеннолетняя дочь в момент убийства не отдавала отчет своим действиям, а две старшие сестры были вменяемы, осознавали происходящее и могли управлять собой.

Согласно информации СК, «при оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий», пишет «Интерфакс».

Петренко также подтвердила, что всем троим предъявили обвинение в окончательной редакции.

Напомним, сестры Хачатурян 19, 18 и 17 лет зарезали своего 57-летнего отца, который страдал от расстройства личности, из-за издевательств с его стороны.