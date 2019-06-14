У россиян снизился пессимизм относительно экономической ситуации в стране

Количество россиян, считающих экономическую ситуацию в стране плохой, снизилось с 45% в феврале до 40% в июне. При этом число респондентов, уверенных в удовлетворительном состоянии экономики, выросло с 42% в феврале до 47% в июне, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Кроме того, из опроса ФОМ следует, что количество россиян, считающих экономическую ситуацию в стране хорошей, выросло на 1% – до 7%. Одновременно заметно снизилось количество тех, кто полагает, что ситуация в российской экономике имеет тенденцию к ухудшению – с 50% в феврале до 41% в июне. Таким образом, пессимизм по поводу экономической ситуации в стране идет на спад.

Из опроса ФОМ также следует, что 73% россиян считают себя патриотами, что на 9% больше, чем в декабре 2012 года, когда этот показатель составлял 65%. Примечательно также, что в апреле 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, число считающих себя патриотами россиян составляло 75% – то есть за пять лет показатель почти не изменился.

Одновременно выросло числе тех, кто считает, что в России патриотами являются не менее половины населения: с 23% в июле 2018 года – до 26% в июне 2019 года. Кроме того, увеличилось число тех, кто не видит ничего предосудительного в том, чтобы публично назвать себя патриотом – с 60% в июле 2018-го до 61% в настоящее время.

Опрос ФОМ проведен 8-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.