Украинский МИД признал премьером Молдавии сразу двух человек

В МИД Украины премьер-министрами Молдавии признали одновременно и экс-главу правительства Павла Филипа, и главу нового правительства Майю Санду, сообщили в ведомстве по итогам визита спецпредставителя Виктора Крыжанивского в Кишинев.

12 июня спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский нанес рабочий визит в Молдавию, где состоялись его встречи с молдавскими руководителями, пишет «Европейская правда».

«В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля с.г. парламента Зинаидой Гречаный, назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства: главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску, вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой», – рассказали в пресс-службе украинского МИД.

При этом во второй половине дня Крыжанивский встречался с бывшим премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом и членами его правительства: вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски.

Отмечается, что спецпредставитель также встретился с главой делегации ЕС в республике Петером Михалко, послом Румынии в Молдавии и представителями посольства США в Кишиневе.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала ситуацию в Молдавии, где развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра.