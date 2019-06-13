Комиссар ЕС назвал общую черту России, Турции и США

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что общей чертой России, Турции и США является их отношение к Евросоюзу.

«Мы по-разному относимся к России, Турции и США, но у них есть одна общая черта – никто из них не любит ЕС, и все предпочитают иметь дело с отдельными странами сообщества», – сказал Эттингер, передает RT.

Он уточнил, что ЕС необходимо дать «ясно понять, что в вопросах торговли и европейского рынка» эти страны должны говорить с союзом как с организацией.

«Что касается мистера Трампа, то он является сильным кандидатом на следующий президентский срок. С большой вероятностью он останется на этом посту еще на четыре года, поэтому мы должны принять его, уважать его, продолжая конструктивно работать с его администрацией», – добавил Эттингер.

Ранее еврокомиссар высказывал обеспокоенность из-за попадания ключевых элементов европейской инфраструктуры под китайский контроль.