Комиссар ЕС заявил об угрожающем влиянии Китая

Ключевые элементы европейской инфраструктуры попадают под китайский контроль, и это вызывает беспокойство, заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер.

«Я с беспокойством наблюдаю, как в Италии и других европейских странах элементы стратегически важной инфраструктуры – линии электропередач, автобаны или порты – попадают не в европейские, а в китайские руки», – цитирует Deutsche Welle заявление Эттингера изданиям немецкой медиагруппы Funke.

По его мнению, страны ЕС недостаточно защищают национальные и европейские интересы.

«Можно подумать о введении европейского права вето или механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию», – предложил он.

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас предупредил об опасности попасть в зависимость от Китая, говоря о поддержке Италией китайского проекта по созданию так называемого «Нового шелкового пути».

Ранее в воскресенье профессор Кельнского университета Томас Егер писал, что Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить.

Также стало известно, что Малайзия может отказаться от планов по приобретению европейских истребителей и сделать выбор в пользу Китая.