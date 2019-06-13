Заводчица усомнилась в высокой стоимости кота Алибасова

Владелица питомника сфинксов «Краса Египта» Галина Минасова рассказала газете ВЗГЛЯД о том, сколько может стоить пропавший кот Бари Алибасова, а также оценила шансы его найти.

«Бари Алибасов покупал у меня своего первого кота породы сфинкс, который сгорел. Так мы и познакомились, а позже ему подарили Чучу», – рассказала заводчица.

По словам Минасовой, далеко не все хозяева вводят чип своим животным и даже если кот чипирован, то это далеко не всегда помогает в поиске, уверена собеседница.

«Животных чипируют исключительно тогда когда их отправляют за границу, ввезти питомца в Европу иначе нельзя. Но если даже у кота будет чип, кто об этом узнает? Для этого его надо везти в клинику, сканировать и только тогда можно будет считать данные, а делают далеко не всегда»,– пояснила собеседница.

Цена сфинксов на московском рынке сегодня составляет от 15 до 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что Чуча наверняка «хороший человек», его породная ценность не велика, уверена заводчица.

«Такой кот, как Чуча стоит 15 тысяч рублей. Без сомнения, он – сфинкс, но животные деляться на три категории: Pet – животное на выставках ничего занимать не будет, Brit – будет, но не всегда и Show – это шоу-животное, победитель», - считает заводчица. Чуча, по ее мнению, относится к первой категории.

Отвечая на вопрос о возможной причине его побега, Минасова предположила, что причиной могло стать природное любопытство сфинксов.

«Сфинкс – это уникльная порода, у которой любопытство пересиливает страх. Сфинксы очень часто летают из окон – когда они видят птичку, то им все равно, какая там высота. Также было и здесь: открыли дверь, он понял, что туда ни разу не ходил, и, естетсвенно, свалил посмотреть», – считает заводчица.

Шансы найти Чучу, по мнению Минасовой, есть, но их не много. «Наверняка многие люди и не слышали о том, что его ищут. Сфинкс – порода очень общительная. Люди могли найти кота и сказать: ой какой ты хорошенький, какой ты миленький, а затем оставить себе», – полагает собеседница.

Минасова посоветовала семье Алибасова обследовать близлежащие подвалы. «Если его никто не подобрал, то он свалит в подвал и будет там сидеть потому, что ему уже будет страшно выходить»,– пояснила заводчица.

Самое неприятное, по мнению Минасовой, это то, что сейчас семье Алибасова будут настойчиво предлагать всех черных котов, какие только есть. «Черный окрас - обычный, но характер у всех животных разный. Любой владелец своего кота узнает, так что варианты «давайте впихнем хоть кого нибудь» не пройдут», – предупредила кошатница.

PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча. После сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув за вознаграждение не того канадского сфинкса.

Подлог животного охарактеризовал Алексей Пушков, а Юрий Куклачев оценил возможность повторной «подделки» животного мошенниками.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Придя в сознание, деятель шоу-бизнеса первым делом поинтересовалася где его кот Чуча.