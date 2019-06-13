Найдена предположительно единственная в мире запись голоса Фриды Кало

В Национальной библиотеке Мексики найдена предположительная единственная в мире запись голоса художницы Фриды Кало, пишет Guardian.

Сообщается, что речь идет о вышедшем в эфир в 1955 году пробном выпуске радиопередачи El Bachiller. Это случилось уже после смерти Кало, передает «Интерфакс».

В записи можно услышать, что она зачитывает эссе о своем муже Диего Ривере, который тоже был художником. Эссе называется «Портрет Диего». Согласно предположениям, запись была сделана в 1953 или в 1954 году.

«Он огромный, гигантский ребенок с дружелюбным лицом и грустным взглядом. Его темные, большие и очень умные глаза редко останавливаются. Из-за припухших и выпуклых век, как у жабы, кажется, будто они почти выпадают из орбит. Это позволяет ему расширить поле зрения, как если бы эти глаза были созданы специально для художника, который изображает толпы и крупные формы», – говорится в эссе о Ривере.

Директор Национальной библиотеке Мексики Павел Гранадос рассказал об уникальной находке во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что посетители библиотеки чаще всего делали запрос на голос Кало, однако до сих пор таких записей не было найдено.

По его словам, фотограф Жизель Фройнд называла голос художницы мелодичным и теплым.

Отмечается, что всего в архиве обнаружили 1 тыс. 300 выпусков El Bachiller. Их собираются оцифровать и каталогизировать.