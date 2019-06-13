В Госдуме назвали условие возвращения России в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) примет доклад по полномочиям Петры де Суттер.

«Если 24 июня будет принят доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета без изъятий – так, как он подготовлен, мы будем иметь возможность до конца дня подать заявку на участие», – сказал Володин РИА «Новости».

Спикер Госдумы также рассказал, что 19 июня будет рассмотрен вопрос о подаче заявки на участие в июньской сессии ПАСЕ, состав делегации и кандидатура руководителя российской делегации.

Он уточнил, что, если делегацию России все-таки лишат полномочий, то она покинет ПАСЕ.

«В заявке на участие российской делегации в сессии ПАСЕ, которую мы будем подписывать со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко, оговаривается, что если делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ», – добавил Володин.

Напомним, делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.