ФАС дала ответ по поводу повышения цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила необоснованного роста цен на плацкартные билеты в июле-августе 2019 года.

«ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», – сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что разница цен связана со скидками на билеты в период с января по июнь 2019 года, в то время как льготы на билеты в период с июля по август пока не объявлены.

«Применение скидок обусловлено экономическими и социальными факторами и является правом компании-перевозчика, а не его обязанностью», – подчеркнули в ФАС.

Ранее дочерняя компания РЖД опровергла повышение цен на проезд в плацкарте.

Ранее СМИ сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало значительное повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль 2019 года: цены выросли на 65-100%.