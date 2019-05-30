Стало известно о резком подорожании плацкартных билетов

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало значительное повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль 2019 года: цены выросли на 65-100%.

Об этом говорится в письме объединения пассажиров на имя главы ФАС Игоря Артемьева, пишет газета «Известия».

В письме говорится, что организация на основе многочисленных жалоб граждан проанализировала цены по 12 различным направлениям в случайные даты в июне и июле.

Выяснилось, что на некоторых направлениях стоимость билетов выросла в два раза. Самый большой рост был замечен на направлениях Москва – Калининград (двукратное увеличение стоимости по сравнению с майскими ценами – 4 тыс. 21 рубль), Москва – Адлер (плюс 97% – 4 тыс. 143 рубля) и Новосибирск – Томск (плюс 93% – 1 тыс. 507 рублей).

Наименьший рост цен зафиксирован на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, однако и тут стоимость выросла более чем на 60%.

Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах – это дотационный вид перевозок; это значит, что цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.

В письме объединения пассажиров также указывается, что согласно указу ФАС от 1 января 2019 года, тарифы были проиндексированы по отношению к прошлому году на 3,9%, причем не допускалось повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября более чем на 20%.

При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК; дочерняя структура РЖД) резкое подорожание билетов отрицают: «Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет».

Большую разницу в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.

Например, на поезда с датами отправления с 13 по 31 мая можно было купить билеты на верхние места с 40-процентной скидкой, а с 26 апреля по 5 мая базовые тарифы на проезд в плацкарте были снижены на 5%. При этом с середины июня по 1 сентября применяется повышающий коэффициент 1,2, то есть цена билетов увеличивается на 20%.

В свою очередь глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что «множество пассажиров едет отдыхать на юг России и в другие регионы, и любые ценовые колебания сильно влияют на семейный бюджет», потому «резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро».

Он добавил: так как перевозчику необходимо «обновлять подвижной состав и делать поездку еще более комфортной», сезонный рост цен отчасти оправдан, но стоимость не должна увеличиваться вдвое.

Отмечается, что в декабре 2018 года Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) также фиксировал резкий рост стоимости проезда в поездах дальнего следования в предновогодние дни, однако тогда речь шла о вагонах других категорий – купе и «Сапсане».

Глава аналитического агентства InfraNews Алексей Безбородов заявил, что колебания базовой цены железнодорожного билета от минус 15% до плюс 20% в разные периоды года оправданны.

«Система тарифов у ФПК выстроена более гибко, чем у «Аэрофлота». При этом нужно учитывать, что железнодорожная монополия, в состав которой и входит ФПК, обеспечивает создание и поддержание в надлежащем состоянии инфраструктуры. В случае с авиаперевозками этим занимаются не авиакомпании, а аэропорты», – отметил эксперт.

Он добавил, что для льготных категорий граждан – например, пассажиров с детьми и инвалидов – почти всегда есть резервные места.

В то же время завышение регулируемых государством тарифов может быть квалифицировано ФАС как нарушение порядка ценообразования, сказала партнер BGP Litigation Ирина Акимова.

Так, должностным лицам грозит за это штраф 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, а самой компании – штраф в двукратном размере излишне полученной выручки.

Однако, по словам Акимовой, сначала нужно дождаться заключения ФАС о том, есть ли основания для начала антимонопольного расследования против структуры РЖД.

Ранее стало известно о появлении в продаже невозвратных билетов на поезд со скидкой в 20%. Сообщалось, что первые билеты будут доступны пассажирам поездов дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск.

В мае сообщалось об упрощении получения ж/д билетов для новорожденных.