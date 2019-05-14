Получение ж/д билетов для новорожденных упростили

В России вступили в силу изменения в законодательстве, позволяющие в упрощенном порядке получить билеты на поезда дальнего следования для детей до одного месяца.

Родители смогут оформить бесплатный билет с помощью медицинского свидетельства о рождении, выданного роддомом или индивидуальными предпринимателями, которые предоставляют медицинские услуги, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

До этих пор проездные для младенцев можно было получить только при предъявлении справки из загса.

В билете, выданном по этой справке, должны быть личные данные новорожденного: фамилия ребенка или родителя, серия и номер документа.

В постановлении уточняется, что эти изменения вызваны тем, что родителям стали регулярно отказывать в предоставлении билета для ребенка без свидетельства о рождении из загса.