Названы первые направления с невозвратными билетами РЖД

Первые невозвратные билеты РЖД будут доступны пассажирам поездов дальнего следования Москва – Воронеж и Москва – Ижевск.

«В пилотном режиме продажа невозвратных билетов откроется на поезда дальнего следования сообщением Москва – Воронеж и Москва – Ижевск, а в дальнейшем распространится и на другие направления», – пишет «Гудок».

Ранее в РЖД объявляли, что с 20 января 2019 года начнут продавать первые невозвратные билеты в вагоны СВ, купе и с местами для сидения.

Стоимость таких билетов будет снижена на 5-20% в сравнении с обычным возвратным билетом. В некоторых случаях невозвратные билеты можно будет вернуть.