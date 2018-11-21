РЖД анонсировали продажу невозвратных билетов со скидкой в 20%

Холдинг «Российские железные дороги» с 20 января 2019 года начнет продавать первые невозвратные билеты в вагоны СВ, купе и с местами для сидения; их стоимость будет снижена на 5-20% в сравнении с обычным возвратным билетом, сообщили в пресс-службе компании.

С 1 января в России вступает в силу закон, позволяющий «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам в дальнем следовании), продавать невозвратные железнодорожные билеты, что позволит перевозчику существенно снизить цены для пассажиров, передает РИА «Новости».

«Введение «невозвратных» билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки», – сообщили в РЖД.

Сначала невозвратные билеты протестируют на нескольких пилотных маршрутах, а затем распространят на все поезда АО «ФПК» с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.

Пассажир может вернуть невозвратный билет лишь в случае внезапной болезни его самого или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерти члена семьи; травмирования из-за несчастного случая; отмены отправления или задержки отправления поезда; непредоставления места, указанного в билете.

Документы, которые подтверждают эти основания, должны быть представлены в билетные кассы не позднее пяти суток с момента отправления поезда. Между тем тарифы на проезд в поездах дальнего следования в России с 1 января 2019 года вырастут на 3,9%.