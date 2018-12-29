Тарифы на проезд в поездах с 1 января вырастут на 3,9%

Тарифы на проезд в поездах дальнего следования в России с 1 января 2019 года вырастут на 3,9%.

Также с 1 января вступает в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды года будет изменяться стоимость проезда. Кроме того, за Федеральной пассажирской компанией (ФПК, дочернее общество РЖД) сохранится право применения специальных тарифных условий и акций в плацкартных и общих вагонах в пределах установленного уровня. Это дает возможность пассажирам приобретать билеты со скидками, передает ТАСС.

Тарифы на проезд в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и «люкс») железнодорожного транспорта также увеличатся на 3,9% по сравнению с 2018 годом. Это касается поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования. К данным тарифам также применяются сезонные коэффициенты графика гибкого регулирования тарифов.

В 2018 году тарифы на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования находятся на уровне 2017 года.

Государство устанавливает тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах. Тарифы, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство. Тарифы на СВ, купе и «люкс» ФПК устанавливает сама по согласованию с ФАС.

Динамическое ценообразование применяется в дерегулированном сегменте перевозок пассажиров в поездах дальнего следования (вагоны купе, СВ и «люкс», вагоны с местами для сидения скоростных поездов). Согласно этой системе, цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.



