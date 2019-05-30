«Дочка» РЖД опровергла повышение цен на проезд в плацкарте

Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах не изменялась, сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

«Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций», – заявил Иванов, передает РИА «Новости».

Он назвал сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом некорректным, предвзятым и вводящим пассажиров в заблуждение.

«ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения», – добавил Иванов.

Ранее СМИ сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало значительное повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль 2019 года: цены выросли на 65-100%.

Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с ФАС. Генеральный директор ФПК заверял, что стоимость проезда в запущенных обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, так как тарифы устанавливает государство.