Путин заявил о деградации отношений России и США

Российско-американские отношения деградируют, становятся все хуже и хуже, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что за последние годы американская администрация приняла в отношении Москвы несколько десятков решений, связанных с санкциями.

В интервью телекомпании «Мир» президент также выразил надежду, что после саммита «Большой двадцатки» Россия и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике.

«Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что, по его глубокому убеждению, «любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений (…) наносят ущерб всем участником экономической деятельности», передает ТАСС.

Он отметил, что симпатии России находятся на стороне Китая, с лидером которого у Путина сложились «очень хорошие, дружеские отношения». Президент напомнил, что объем взаимной торговли двух стран неуклонно растет и уже превысил планку в 108 млрд долларов.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД