Туристов в Чернобыле раскритиковали за циничные фото

Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами?
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Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное.
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В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова.
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В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
После выхода мини-сериала HBO «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В город возят целые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны.
Пользователи соцсетей критикуют экстремалов за подобные фото не только за нарушения норм безопасности, многие считают фотографии бесчувственными. Так, например, модель, которая устроила фотосессию в полуголом виде в зоне отчуждния, обвинили в неуважении к пострадавшим и погибшим в Чернобыле, сообщает Sky News.
Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин призвал туристов с уважение относится к Чернобылю и людям, которые причастны к этой трагедии.
«Это замечательно, что #ChernobylHBO породил волну туризма в Зону отчуждения. Но да, я видел фотографии в соцсетях. Если вы посещаете Чернобыль, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Проявляйте уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал собой», – написал он в Twitter.