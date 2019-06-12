Туристов в Чернобыле раскритиковали за циничные фото

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12 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

С Ивана Голунова сняты все обвиненияФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Дело Ивана Голунова завершилось невероятно быстро. Еще в пятницу все обсуждали задержание журналиста, в субботу – его заключение под домашний арест. А во вторник министр внутренних дел заявляет о невиновности журналиста и снятии с него всех обвинений. Более того, речь может идти о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса. Так в чем же феноменальность дела Голунова? Подробности...
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Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

Марш-бросок на аэропорт оказался одним из самых знаковых событий Югославской войныФото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС
Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово. Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом Вооруженных сил современной России, какое влияние она оказала на историю Югославской войны – и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России как повод ничего не говорить

Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...

Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            Туристов в Чернобыле раскритиковали за циничные фото

               12 июня 2019, 13:36
            Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
            Текст: Евгения Шестак

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            После выхода мини-сериала HBO «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В город возят целые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны.

            Пользователи соцсетей критикуют экстремалов за подобные фото не только за нарушения норм безопасности, многие считают фотографии бесчувственными. Так, например, модель, которая устроила фотосессию в полуголом виде в зоне отчуждния, обвинили в неуважении к пострадавшим и погибшим в Чернобыле, сообщает Sky News.

            «Что, черт возьми, с тобой не так?!» – упрекнули модель.

            «Многие погибли там, имейте некоторое уважение», – написал один пользователей Инстаграма.

            «Мозгов нет. Надеюсь, ты словила хорошую дозу радиации», – заявил другой.

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            Прип‘ять. Наймолодше місто Радянського Союзу. Місто-мрія. Два роки роботи - і в тебе квартира в новобудові. Не у якійсь там хрущовці, а сучасна, з заскленим балконом! А поряд річка, великий магазин, схожий на західні супермаркети, будинок культури, ресторани, кінотеатр, басейн, а для дітей - велика школа та дитсадок... До того ж зарплати хороші, а ще можна путівку в санаторій отримати, бо ти ж на атомній станції працюєш, а це почесно! Але... Трохи брехні + одна помилка - і ця казка лишилася десь в минулому. Нині там, де раніше ступали люди, - господарює природа. Прип‘ять перетворилася з казки в жах, а Чорнобиль став вироком тоталітарному режиму.

            Публикация от Khrystyna Bubniuk (@khrystyna_bubniuk)

            В Форин-офисе отмечают, что радиоактивные изотопы на площадке «все еще задерживаются, однако находятся на допустимых уровнях воздействия в течение ограниченного времени».

            Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин призвал туристов с уважение относится к Чернобылю и людям, которые причастны к этой трагедии.

            «Это замечательно, что #ChernobylHBO породил волну туризма в Зону отчуждения. Но да, я видел фотографии в соцсетях. Если вы посещаете Чернобыль, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Проявляйте уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал собой», – написал он в Twitter.

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            Нарешті руки дійшли і до фотозвіту з зони відчуження. Покинуте і пусте, небезпечне і забруднене радіацією... ну, по правді, все не зовсім так. Місто-привид зараз густо населене найрізноманітнішими видами тварин, як ми і зрозуміли буквально через кілька хвилин після перетину своєрідного кордону зони. Густі ліси, що стали домівкою для цілих табунів коней, зграй птахів, лисиць, оленят та інших тварин зовсім не несуть атмосфери відчуження та ізольованості, не кажучи вже про туристів найрізноманітнішого походження (яких тут можна зустріти найчастіше). Припять стала для мене містом когнітивного дисонансу, коли квіти рясними кущам цвітуть серед уже зруйнованих часом тротуарів і будівель, а тваринний світ населяє водойми і ліси навколо. Попри загальний острах до цих земель, рівень радіації не несе небезпеки для життя, а на туристичних маршрутах і зовсім безпечний. Вражає, і, як не дивно, радує те, що природа настільки швидко і майстерно відвоювала свої володіння, як тільки людина пішла, навіть попри залишений нею отруйний слід. І тому такий туристичний об’єкт як «чорнобильська зона» є під загрозою зникнення - усі залишені сільські хатки розваляться, захоронивши під собою залишки пам`яті про колишніх мешканців, коріння дерев зруйнує всякі залишки фундаменту чи асфальту, а такі історично важливі будівлі як лікарня у Прип’яті, куди у першу чергу привозили пожежників із АЕС у 1986 році, може просто зникнути у лісовій рощі. До речі, у саму лікарню туристичні групи не заводять, тим більше у знаменитий підвал цієї будівлі, де до сих пір знаходиться спецодяг, знятий з пожежників у ту саму рокову ніч. Ці речі до сих пір несуть серйозну радіаційну небезпеку - у самому холі лікарні збереглася хустинка, що належала одному з пожежників, і що до цього дня заставляє показники дозиметра значно підскочити, показавши вагомий рівень радіації. Неймовірним для мене було те, що до самого четвертого реактору можна було підійти настільки близько. У голові це місце по замовчуванню отруйне, небезпечне і смертельне. Таким воно по своїй суті і залишилося, лише сховане під масивним саркофагом. Своєрідна «скринька пандори», вічний пам`ятник жахливому і жорстокому лицемірству радянського режиму.

            Публикация от Іра Вівчар (@irene_vivch)

            Ранее сообщалось, что поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом.

            Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

            Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку.


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