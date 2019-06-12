Туристов в Чернобыле раскритиковали за циничные фото

После выхода мини-сериала HBO «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В город возят целые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны.

Пользователи соцсетей критикуют экстремалов за подобные фото не только за нарушения норм безопасности, многие считают фотографии бесчувственными. Так, например, модель, которая устроила фотосессию в полуголом виде в зоне отчуждния, обвинили в неуважении к пострадавшим и погибшим в Чернобыле, сообщает Sky News.

«Что, черт возьми, с тобой не так?!» – упрекнули модель.

«Многие погибли там, имейте некоторое уважение», – написал один пользователей Инстаграма.

«Мозгов нет. Надеюсь, ты словила хорошую дозу радиации», – заявил другой.

В Форин-офисе отмечают, что радиоактивные изотопы на площадке «все еще задерживаются, однако находятся на допустимых уровнях воздействия в течение ограниченного времени».

Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин призвал туристов с уважение относится к Чернобылю и людям, которые причастны к этой трагедии.

«Это замечательно, что #ChernobylHBO породил волну туризма в Зону отчуждения. Но да, я видел фотографии в соцсетях. Если вы посещаете Чернобыль, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Проявляйте уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал собой», – написал он в Twitter.

si buscais las fotos por ubicacion Chernobyl en Instagram os podеis encontrar este tipo de cosas pic.twitter.com/uxGF0jiOyp — lettipop (@lettipop) 6 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом.

Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку.