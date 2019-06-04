Режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС не стал смотреть «Чернобыль»

«Тогда было невозможно говорить ни о чем, кроме того, что ядерная энергетика – это замечательно и прекрасно. Опасность никто не чувствовал», – заявил газете ВЗГЛЯД кинорежиссер Владимир Бортко, комментируя выход американского сериала «Чернобыль». В конце 70-х Бортко снял драму «Комиссия по расследованию» – об аварии на советской АЭС.

«Я считал своим долгом сказать о том, что это не только хорошо, но может быть и опасно. Что я и сделал – в рамках возможностей того времени», – напомнил известный кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко, который еще в 1978 году снял фильм-драму «Комиссия по расследованию»

По сценарию, на вымышленной Северной АЭС произошло разрушение реактора. Съемки производились в Мурманской области – на Кольской АЭС. В картине снялись такие звезды советского кино, как Олег Ефремов, Ирина Мирошниченко, Евгений Лебедев и Михаил Боярский.

По словам Бортко, когда спустя восемь лет, в апреле 1986 года, произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, у него возникло ощущение, что он предсказал эту трагедию.

«Я делал фильм тогда, когда это никому в голову не приходило и все считали, что это самый безопасный способ получения энергии. Нам так забивали голову! Что, мол, все, о чем я говорил в фильме, в принципе не может случиться. Мне говорили: «Да что ты! Твой сценарий – абсолютная выдумка, не более чем допущение». Но когда бабахнуло в Чернобыле, оказалось, что фильм – своего рода предсказание», – подытожил Владимир Бортко.

Бортко признался, что пока ему не удалось посмотреть сериал «Чернобыль» Йохана Ренка, последняя серия которого была показана во вторник. «К сожалению, пока не смотрел. Я сейчас занимаюсь выборами, я кандидат», – напомнил режиссер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Чернобыль» – исторический мини-сериал, созданный сценаристом Крэйгом Мазином и режиссером Йоханом Ренком. Премьера сериала, созданного совместно американским каналом HBO и британской телесетью Sky, состоялась в США и Британии 6 мая.

Журналист Максим Кононенко высмеял несоответствия в новом сериале. «В очень достоверно сделанном сериале «Чернобыль» вчера обнаружилась клюква уровня «Красной жары». Какой-то очень высокий властный коридор, (...) в торце коридора, там, где по нашему представлению должен быть Ленин, – гигантская, до потолка картина про то, как Иван Грозный убивает своего сына», – написал Кононенко. Он также отметил, что «еще и в кабинете Горбачева на стене (висит) портрет Карла Маркса».