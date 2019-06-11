Сванидзе о деле Голунова: Протестные акции утрачивают свою цель

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе приветствовал решение МВД о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова.

«Категорически приветствую решение генерала Колокольцева о прекращении дела в отношении Ивана Голунова и о привлечении к ответственности лиц, участвующих в этой провокации против невиновного журналиста. Поэтому протестная акция утрачивает свою цель – завтра замечательный день для праздника», – приводятся его слова на сайте СПЧ.

Напомним, Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков, однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Несколько высокопоставленных московских полицейских будут уволены, действия возбудивших уголовное дело против Голунова проверят.

Также уже предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

До того, как стало известно об освобождении Голунова из-под домашнего ареста, планировалось несколько акций в его поддержку, в том числе несогласованная 12 июня.