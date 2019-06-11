Глава Союза журналистов Москвы призвал поддержать Голунова на акции 16 июня

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев призвал отказаться от планов провести в столице 12 июня несанкционированный марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, а всем желающим предложил поддержать журналиста на акции 16 июня.

«Дело Ивана Голунова вызвало большой резонанс. Требование соблюдения закона, прозрачности при проведении расследования – это требования открытости и свободы всего российского общества. Мы считаем, что действия в отношении журналиста Ивана Голунова распространяются на отношения и права каждого российского гражданина. В этих требованиях мы все были едины», – написал Гусев в Facebook.

При этом, по его словам, «часть нашего сообщества требует других действий, в том числе выходящих за рамки правового поля». Гусев уверен, что «такая позиция не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России».

«С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию», – написал Гусев, напомнив, что призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество.

«К нам, в комиссию СПЧ по свободе информации и правам журналистов, не обращался никто из организаторов шествия. Вместе с тем мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободу слова в России. Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года», – добавил он.

Гусев призвал всех заинтересованных «провести общую акцию протеста», а властей России – «не препятствовать проведению таких мероприятий».

Председатель Союза журналистов России и член комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов Владимир Соловьев поддержал заявление Гусева.

«Во многом при помощи журналистской солидарности нам удалось изменить меру пресечения Ивану Голунову, он сейчас дома и он не подвергается опасности. Любые провокации на эту тему во время праздника могут только все испортить и отрицательно повлиять на следствие, справедливости и прозрачности которого мы все добиваемся!» – написал он в своем Facebook.

Тем временем московские власти заявили о планах обратиться в прокуратуру в связи с намерением ряда журналистов провести 12 июня марш в защиту Голунова. Вице-мэр столицы Александр Горбенко подчеркнул, что такие меры будут приняты из-за отказа инициаторов марша идти на контакт по вопросу безопасности граждан.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовые акции в центре Москвы, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, но это прерогатива местных властей.

Напомним, Иван Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль за делом Голунова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.