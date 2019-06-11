Песков указал на проблемность акции в поддержку Голунова в День России в центре Москвы

Массовые акции в центре Москвы, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, но это прерогатива местных властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. Однако столичные власти заявляют, что не получали уведомления об акции, и не комментируют информацию о том, что в мэрию подана заявка на проведение 23 июня митинга «За свободу Ивана Голунова» на проспекте Сахарова.

«Что касается акции – это, конечно, прерогатива городских властей в первую очередь, но в то же время все-таки завтра выходной день, завтра День России, поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для, скажем так, праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю – это вопрос городских властей», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к готовящейся акции.

Он добавил, что Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова. «Вы знаете, что сейчас ведется работа по этому делу, мы ожидаем новостей по вот этой экспертизе, которая была анонсирована и во многом призвана ответить на ряд вопросов», – добавил он, передает РИА «Новости».

В то же время Песков опроверг наличие установок закрыть дело Голунова до проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня. «Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», – сказал Песков.

Кроме того, по словам Пескова, он пробежал сам по «паре сотен тысяч вопросов», где по делу Голунова «вопросы есть, но ими не засыпают». «Я убежден, что если будет актуальность сохраняться на момент проведения прямой линии, разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин видел газеты с акцией солидарности в поддержку Голунова.

Бумажные версии ведущих деловых газет России РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» вышли в понедельник с единой первой полосой, посвященной делу корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков и отправленного судом под домашний арест.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль за делом Голунова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.