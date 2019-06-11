Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Московские власти обратятся в прокуратуру в связи с планами ряда журналистов провести 12 июня марш в защиту корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Вице-мэр столицы Александр Горбенко подчеркнул, что такие меры будут приняты из-за отказа инициаторов марша идти на контакт по вопросу безопасности граждан.

«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя – это серьезный вопрос», – сказал Горбенко, передает «Интерфакс».

В свою очередь представитель МВД Станислав Колесник заявил, что полиция окажет содействие органам власти в обеспечении безопасности массовых мероприятий, которые могут пройти в Москве в связи с делом Голунова.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовые акции в центре Москвы, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, но это прерогатива местных властей.

Так он прокомментировал планы ряда журналистов провести в День России марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания «Медуза». В частности, в марше намерены принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие. При этом инициаторы марша предложили обсудить организацию массового мероприятия в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня.

Напомним, Иван Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль за делом Голунова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.