Названа причина более поздних браков россиян

Доктор философских наук, профессор, завкафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов прокомментировал газете ВЗГЛЯД исследование Росстата, согласно которому средний возраст вступления брак среди россиян увеличился.

По мнению Антонова, увеличение числа браков, заключаемых в возрасте от 25 до 34 лет связано с тем, что люди перестали ориентироваться на рождение нескольких детей. Сегодня 93% семей – малодетные с преобладанием однодетных, что по мнению профессора, является крайне неблагоприятным демографическим фактором.

«Одной из обратных сторон этого явления является необходимость завозить мигрантов из-за нехватки рабочих рук, а это повышает риск возникновения межнациональных конфликтов», – пояснил профессор.

Антонов напомнил, что до XX века мир был преимущественно крестьянским. «В крестьянской семье дети были помощниками по хозяйству, а когда люди переселились в города, дети стали обузой. Родители уходят на работу, и им нужно думать, с кем и где оставить ребенка – запихнуть его в детский сад или куда-то еще», – посетовал ученый.

Россия, по мнению Антонова, перестала быть аграрной страной, между тем, как вся система высокой рождаемости и многодетности была создана в сельскохозяйственном мире.

«Сейчас, в эпоху процветающего капитализма, весь строй жизни является антисемейным – с рождением детей увеличивается плата за свет, за газ, ощутимо уменьшается доход семьи. Рождение детей сегодня – экономически вредно, и никто не думает о том, что для семей нужно создавать такие условия, чтобы их уровень жизни не понижался, а хотя бы оставался прежним после рождения ребенка. Всех все устраивает», – возмутился Антонов.

«Современная экономика – бешеная и сумасшедшая, она перечеркивает нормальные человеческие вещи и это – суть капитализма, который свихнулся на вражде к семье. Капитализму нужно вытянуть и мужей, и жен в наемный труд, в результате которого капиталисты богатеют. В семье же, наоборот, никакого капитала не создается, все уходит на ее членов, и это невыгодно», – пояснил профессор.

Чтобы капиталисты отказались от «неуемной жадности», нужно, чтобы люди объединились и сплотились вокруг семейных ценностей, уверен Антонов. «Но вся штука в том, что когда от поколения к поколению семья не выполняет свои функции, то рано или поздно вырастает поколение, которое говорит: «А нафига нам вообще вся эта семья и все эти дети? И оказывается, что дети никому не нужны, даже один ребенок», – констатировал ученый.

Антонов также отметил, что снижение браков в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет возникает из нового популярного явления – сожительства. «В сожительство свободно входят и свободно выходят, вследствии чего такие союзы бывают кратковременными и часто распадаются. Люди живут в сожительстве для удовлетворения сексуальных потребностей в то время, как брак подразумевает рождение детей», – пояснил ученый.

По мнению профессора, необходимо понимать, что сожительство – это не прелюдия к браку, а наоборот, доказательство разрушения его ценности. «Очень незначительная часть сожительств заканчивается браком», – предупредил Антонов.

Такая форма союза как «сожительство» для общества абсолютно неинтересна. Чтобы количество населения оставалось прежним – не увеличивалось и не уменьшалось, нужна потребность в третьем ребенке, а у населения она практически исчезла, заметил ученый.

«Мы пришли сейчас к состоянию, когда уже само население настроено против семьи. Люди видят все меньше пользы в браке и воспитании детей, ведь гораздо веселее и легче жить в сожительствах: гулять, пить, а что будет в старости – никого не волнует. Такова селяви», – заключил собеседник.

Напомним, средний возраст вступления в брак в России увеличился. Согласно данным Росстата, граждане России все чаще вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

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