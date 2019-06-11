Васильева назвала недостаточным локальное обучение работающих с инвалидами педагогов

Министр просвещения Ольга Васильева назвала недостаточным то, что обучение педагогов работе с детьми с особыми образовательными потребностями носит локальный характер. Такое заявление глава ведомства сделала на посвященной доступности дополнительного образования в России пресс-конференции проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям».

По словам министра, в рамках программы «Доступная среда» сделано многое, но этого может быть недостаточно. Так, по словам Васильевой, обучение молодых педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями носит локальный характер.

«Работа по обучению сотрудников, которые взаимодействуют с инвалидами, она ведется, но работа на сегодняшний день носит локальный характер. Нет общей работы в рамках страны», – сказала Васильева, передает РИА «Новости».

В то же время она отметила, что туристических операторов начнут обучать взаимодействию с инклюзивными группами граждан.

«Минкультуры делает много для того, чтобы доступными объекты культуры стали для всех. И сейчас, я знаю, появилась очень интересная инициатива обучить туристических операторов взаимодействию с инклюзивными группами (людей). ... Мы понимаем, что если мы будем внедрять такой образовательный модуль, то он, естественно, требует и изменений образовательной программы по подготовке наших специалистов, и мы к этому готовы», – сказала Васильева, передает ТАСС.

По ее словам, внедрение модуля требует согласования с Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля повысят ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.