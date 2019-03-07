Путин подписал указ о повышении выплат ухаживающим за инвалидами

В России с 1 июля повысят ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 26 февраля 2013 года №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» (...) изменение, заменив в подпункте «а» пункта 1 слова «в размере 5 тыс. 500 рублей» словами «размере 10 тыс. рублей», - говорится в документе.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы до 10 тыс. рублей с 1 июля.