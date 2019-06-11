Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».

Атака была произведена несколькими беспилотниками, передает РИА «Новости».

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не комментировала эту информацию.

С момента начала военных действий в Йемене в марте 2015 года военные объекты на приграничной с Йеменом территории Саудовской Аравии постоянно находятся под обстрелом со стороны хуситов.

Так, в середине мая саудовская государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в один из трубопроводов на востоке страны в связи с атакой беспилотников со взрывчаткой.