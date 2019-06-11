Пропавшая картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) стоимостью 450 млн долларов, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Картина будет находиться на яхте Serene принца Мухаммеда бен Сальмана до тех пор, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина, где, предположительно, будет экспонироваться картина Леонардо, передает ТАСС со ссылкой на источники портала Artnet, специализирующегося на новостях рынка произведений искусства.

Bloomberg пишет, что в последнее время яхта саудовского наследного принца находилась в районе курорта Шарм-эш-Шейх.

В 2017 году полотно «Спаситель мира» было продано с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 млн долларов. По информации The New York Times, его выставил на торги российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который в 2013 году приобрел картину за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

Картину планировалось выставить в филиале парижского музея Лувр в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), однако планы отменились. Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби заявили, что местонахождение полотна им неизвестно.