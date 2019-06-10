В Кремле предупредили об опасности политики США для мира

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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Как американцев учат любить армию

Американцы любят свою армию - вот только армия не всегда отвечает им взаимностьюФото: Bob Jordan/AP/ТАСС
Одним из важнейших столпов репутации США (по крайней мере внутри страны) видится американская армия. Как работает гигантская машина пропаганды, заставляющая американцев восхищаться своими вооруженными силами? С чем на самом деле сталкиваются те, кто решает поступить на военную службу, чтобы нести по планете свет «свободы и демократии»? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Может ли христианин быть националистом

Владимир Можегов, публицист
В раю, вероятно, не будет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. Но пока мы живем на Земле, мы сохраняем свои особенности и национальные культуры. Должны ли мы это отрицать? Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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            В Кремле предупредили об опасности политики США для мира

            10 июня 2019, 11:07

            Текст: Алина Назарова

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            Москва обеспокоена растущей конфронтацией в мире, а шаги Вашингтона для международной безопасности весьма опасны, заявил помощник президента Юрий Ушаков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

            «Напряженность как в мировой политике в целом, так и в отдельных регионах продолжала, к сожалению, нарастать», – сказал представитель Кремля, описывая события последнего года. По его словам, «особенно беспокоит, что неблагоприятные конфронтационные тенденции затрагивают и политическую, дипломатическую, торгово-экономическую, и военно-политическую область». «Под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями», – констатировал Ушаков, передает ТАСС.

            По его словам, «шаги, предпринятые руководством США, основываются на иллюзии свободы рук в сфере военного строительства, а издержки такой политики для международной безопасности могут быть весьма и весьма опасными».

            Он подчеркнул, что миру «сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов».

            По его словам, «Россию все время вынуждают реагировать, отвечать на шаги (США по разрушению международной системы безопасности)». «Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а ее безопасность ослабленной, беззащитными мы не будем», – подчеркнул помощник российского лидера. Он напомнил о словах президента Владимира Путина о новых отечественных ракетных и других системах.

            В то же время Ушаков отметил, что Россия в последнее время видит некоторые сигналы от США о готовности налаживать диалог. «В самое-самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы, или, так скажем, кивки со стороны администрации (США) в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне. Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными делами», – сказал представитель Кремля.

            На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.


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