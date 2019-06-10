В Кремле предупредили об опасности политики США для мира

Москва обеспокоена растущей конфронтацией в мире, а шаги Вашингтона для международной безопасности весьма опасны, заявил помощник президента Юрий Ушаков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Напряженность как в мировой политике в целом, так и в отдельных регионах продолжала, к сожалению, нарастать», – сказал представитель Кремля, описывая события последнего года. По его словам, «особенно беспокоит, что неблагоприятные конфронтационные тенденции затрагивают и политическую, дипломатическую, торгово-экономическую, и военно-политическую область». «Под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями», – констатировал Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, «шаги, предпринятые руководством США, основываются на иллюзии свободы рук в сфере военного строительства, а издержки такой политики для международной безопасности могут быть весьма и весьма опасными».

Он подчеркнул, что миру «сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов».

По его словам, «Россию все время вынуждают реагировать, отвечать на шаги (США по разрушению международной системы безопасности)». «Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а ее безопасность ослабленной, беззащитными мы не будем», – подчеркнул помощник российского лидера. Он напомнил о словах президента Владимира Путина о новых отечественных ракетных и других системах.

В то же время Ушаков отметил, что Россия в последнее время видит некоторые сигналы от США о готовности налаживать диалог. «В самое-самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы, или, так скажем, кивки со стороны администрации (США) в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне. Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными делами», – сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.