Названы имена подозреваемых в убийстве спортсмена в Южном Бутово

Стали известны имена подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, который заступился за беременную девушку в московском районе Южное Бутово.

«В настоящий момент известно о шести фигурантах дела, которые были задержаны: Сафаров Ш., 1995 г.р, Сафаров Ф., 1994 г.р., Аловинзода М., 1990 г.р., Аминов Р., Бобоев Н., 1995 г.р., Туфалангов М., 1994 г.р.», – сообщает Рен-ТВ.

Ранее были опубликованы фото подозреваемых.

Напомним, в ночь на 8 июня в Южном Бутово был убит 34-летний Сергей Чуев – мастер спорта по греко-римской борьбе.

Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые приставали к беременной девушке, после чего его избили. Подозреваемые задержаны.