Опубликованы фото подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

СМИ опубликовали фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, который заступился за беременную девушку.

По информации РЕН ТВ, подозреваемых задержали в ТЦ, где они «обедали как ни в чем не бывало».

Фото подозреваемых доступны по ссылке.