Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники Следственного комитета (СК) России при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юго-западе Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

«Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в одном из парков на юго-западе столицы», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается картина произошедшего, а также мотивы преступления.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в Южном Бутово был убит 34-летний Сергей Чуев, который являлся мастером спорта по греко-римской борьбе.

Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые приставали к беременной девушке, после чего хулиганы избили его. По словам очевидицы, после избиения спортсмен упал в пруд и не смог подняться. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.