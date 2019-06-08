Мастера спорта по греко-римской борьбе убили в Москве

В Москве в драке погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев, сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе столицы погиб мужчина, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Тело погибшего нашли в ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице. Источник в правоохранительных органах сообщил, мужчину избили после того, как он вступился за группу молодых людей. По его словам, убитый – мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

По данным Пятого канала, спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставали трое хулиганов.

Ранее в Подмосковье убили в драке погиб участник операции ВС России в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин – он заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек.