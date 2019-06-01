Число пострадавших во время ЧП на заводе в Дзержинске возросло до 42

Число пострадавших во время взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 42 человек.

От взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

Напомним, в Дзержинске произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила, после чего возник пожар.

Позже в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали, что взрыв был слышен даже в Нижнем Новгороде. Также жители Дзержинска запустили хэштег #ДзержинскВместе, чтобы собирать волонтеров для помощи с уборкой последствий разбитых окон и завалов.