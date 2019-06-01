Сразу после взрывов в Дзержинске волонтеры предложили помощь пострадавшим

Сразу же после серии мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске появились волонтеры, предлагающие помощь всем пострадавшим.

Дзержинцы запустили хэштег #ДзержинскВместе, чтобы собирать волонтеров для помощи с уборкой последствий разбитых окон и завалов, говорится в группе ГТРК «Нижний Новгород» во ВКонтакте.

В частности, волонтеры планируют помогать пожилым людям и тем, кто живет отдельно от родственников.

Под хэштегом необходимо указать свой адрес, чтобы активисты могли оказать помощь всем нуждающимся.

В субботу в Дзержинске Нижегородской области произошло три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание. После этого в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода.

МЧС заявило о 38 пострадавших. Вероятной причиной взрывов могло стать нарушение техники безопасности. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело.